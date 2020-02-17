У конкурсі на прокурорів САП - понад пів сотні претендентів на одну посаду

У цьогорічному конкурсі за 11 посад прокурорів у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі змагатимуться 650 кандидатів.

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький у Facebook.

“Цьогоріч за 11 посад прокурорів САП змагатимуться 650 кандидатів. Простий математичний підрахунок показує, що це 59 претендентів на одну посаду. На минулих конкурсах кількість кандидатів варіювалась від 283 до 390 осіб (11, 18 та 40 кандидатів на місце відповідно)”, - зазначив він.

За даними Холодницького, свої документи до САП подали 111 жінок та 539 чоловіків. Кількість жінок-кандидатів у порівнянні з минулим конкурсом збільшилась майже вдвічі (50 проти 111), підкреслив він.

При цьому Холодницький зазначив, що служба в САП зацікавила не лише кадрових прокурорів, але й людей, які ніколи не були пов’язані з прокурорською діяльністю.

Зокрема, за його словами, 375 кандидатів - працівники прокуратури; 275 - зовнішні кандидати, зокрема 121 особа - це адвокати, юристи підприємств, установ, організацій; 17 - працівники юридичних навчальних закладів; 11 - працівники судів.

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Крім того, як додав Холодницький, змінити свою кар’єру вирішили 68 слідчих різних органів. Так, підтримувати публічне обвинувачення в суді у справах топкорупції хочуть: 38 детективів НАБУ, 11 слідчих Нацполіції, 10 - ДБР, 6 — податківців, 3 - слідчих органів безпеки.

“Попереду непрості етапи конкурсу. Впевнений, що подолати всі тестування та поповнити наші лави зможуть найкращі”, - підсумував керівник САП.

Як повідомлялося, прийом документів на конкурс з відбору кандидатів на посади прокурорів САП розпочався 3 лютого і тривав до 15 лютого.