Прикордонники заборонили в'їзд до України "громадянину СРСР"

Українські прикордонники заборонили в'їзд до України громадянину Республіки Молдова, який називав себе "громадянином СРСР".

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Нестандартна ситуація трапилася в пункті пропуску "Кучурган" Білгород-Дністровського прикордонного загону. Громадянин Республіки Молдова, який прибув в Україну, поводив себе агресивно, вів антиукраїнську риторику з пропагандою комуністичного тоталітарного режиму", - йдеться у повідомленні.

Чоловік звинувачував українських прикордонників у держзараді за законодавством СРСР, закликав переходити на бік "радянського союзу". Також порушник нецензурно лаявся та в порушення режимних правил намагався вести відеозйомку на мобільний телефон.

"Варто зазначити, що цей громадянин уже не вперше порушує українське законодавство. Торік, 30 грудня, він в’їжджав в Україну на автомобілі "BMW" з прорадянською атрибутикою замість номерних знаків та численними наклейками відповідної тематики", - повідомили у ДПСУ.

Читайте також: Прикордонники з тортом святкували день народження службового собаки Майка

Тоді він порушив вимоги законодавства що керування автомобілем без номерних знаків і щодо пропаганди тоталітарного комуністичного режиму і його автівку вилучили та передали в поліцію, а порушника повернули в Молдову.

Цього разу іноземця затримали. На нього склали адмінпротоколи за злісну непокору законним вимогам прикордонного наряду та порушення режиму в пункті пропуску (за статтями 185-10 та 202 КУпАП). Також йому заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Фото: ДПСУ.