Суспільний мовник відреагував на позов ОП щодо розслідування "Схем"

Судовий розгляд є найбільш прийнятним у демократичному суспільстві способом урегулювання конфліктів.

На цьому наголошується у заяві Суспільного мовника з приводу наміру Офісу Президента подати позов до суду з вимогою спростування інформації, оприлюдненої в програмі «Схеми: корупція в деталях» інформації щодо поїздки Володимира Зеленського в Оман.

"...Суспільний мовник підтримує намір Офісу Президента позиватися до суду з метою спростування інформації, якщо вона справді виявиться такою, що не відповідає дійсності. Переконані, що саме такий спосіб вирішення конфліктів є найбільш прийнятним у демократичному суспільстві", - йдеться у заяві.

Водночас, коментуючи заяву Офісу Президента з приводу того, що в ефірі телеканалу «UA: Перший» була поширена "інформація, що не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю", Суспільний мовник нагадав, що згідно зі статтею 3 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України.

UA: ПЕРШИЙ наголошує, що пограма «Схеми: корупція в деталях» виробляється колективом журналістів «Радіо Свобода», і Суспільний мовник ніколи не мав підстав сумніватися в їхній професійності.

Водночас, Суспільний мовник зауважує, що в журналістському середовищі України є такі самоврядні громадські організації, як Комісія з журналістської етики та Незалежна медійна рада, і "рекомендує Офісу Президента, окрім суду, звернутися до відповідних організацій із проханням розглянути інформацію, опубліковану програмою «Схеми: корупція в деталях», із погляду дотримання професійної етики й стандартів".

"Зважаючи на суспільну важливість висвітлення всіх обставин, про які йдеться в сюжеті програми «Схеми: корупція в деталях», ми готові оприлюднити в ефірі всю детальну інформацію та коментарі всіх зацікавлених сторін за їхнім запитом", - йдеться у заяві.

Суспільний мовник наголошує, що працює над розбудовою незалежного інформаційного простору в Україні, і його канали завжди готові бути майданчиком для дискусій і діалогу як із журналістами, так і з представниками влади.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуватиме з робочим візитом у Німеччині, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки. Планується, що Президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.

5 січня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком за власні кошти. Зазначалося, що поїздка була приватною.

13 лютого у програмі "Схеми: корупція в деталях" була оприлюднена інформація, що згідно з даними публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Оману Маската до Києва, нібито прибув у Оман з Москви. За даними джерел «Схем», цим літаком прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

У цьому зв'язку керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що журналістське розслідування не має жодного об’єктивного твердження та не підкріплене фактами.

Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ніколи не зустрічався і не розмовляв із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

14 лютого Офіс Президента заявив, що вимагає від програми "Схеми: корупція в деталях" спростувати оприлюднену інформацію щодо поїздки Володимира Зеленського в Оман та звертається до суду з позовом, у якому вимагатиме спростувань і вибачень.