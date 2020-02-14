Авіатроща в Ірані: глави МЗС п’ятьох країн завтра зустрінуться у Мюнхені

Глави МЗС країн Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи рейсу МАУ PS752 зберуться на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Зустріч, повідомляє Укрінформ з посиланням на її організаторів, планується в суботу.

«Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ PS752 збереться на полях Мюнхенської конференції з безпеки», - йдеться у повідомленні.

Зустріч відбудеться на рівні глав МЗС України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Після цього очікується заява для преси.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні був збитий літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, а також ФРН і Великої Британії.

Фото: АА.