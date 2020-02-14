Вбивство Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Кузьменко

Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляцію на рішення про продовження до 3 квітня запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарю й волонтеру Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутня сама Кузьменко, її адвокат Тарас Безпалий, представники обвинувачення, а також на засіданні багато журналістів і активістів.

Суд задовольнив клопотання адвоката і дозволив Кузьменко сидіти поряд із захисником.

До початку засідання активісти перед апеляційним судом провели акцію на підтримку Кузьменко, вимагаючи змінити їй запобіжний захід і випустити з-під варти.

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Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

4 лютого Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання Кузьменко під вартою до 3 квітня.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.