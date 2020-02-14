МКМС хоче залучити до суспільного життя більше молоді

Міністерство культури, молоді та спорту до кінця каденції чинного уряду має на меті збільшити удвічі показники участі дорослого населення та молоді зокрема у суспільному житті, тобто до 12% і 25% відповідно.

Про це заявив заступник міністра культури, молоді та спорту Олексій Сівірін 14 лютого під час обговорення концепції державної політики щодо досягнення цілі 4.3. "Українці (особливо молодь) мають можливість брати активну участь у суспільному житті" Програми діяльності Кабінету Міністрів України та відповідного плану заходів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Який ключовий показник, якого б ми хотіли досягти? Він стосується залучення населення, зокрема молоді, та їхньої участі в суспільному житті. Відповідно, наша мета — це 12% залучення до активного суспільного життя серед всього населення і 25% — серед молоді”, — зазначив Сівірін.

Читайте також: МКМС активно розробляє реформу спорту із залученням усіх спортивних федерацій

Урядовець уточнив, що, згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, на сьогодні показник участі дорослих людей у суспільному житті становить 6,7%.

Сівірін підкреслив, що МКМС має намір збільшити його вдвічі до кінця каденції уряду.