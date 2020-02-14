Дубілет пояснив, звідки взялася ідея порахувати жителів Донбасу та Криму через супутник

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пояснив, що під час зустрічі з представниками ООН було вирішено вивчити досвід підрахунку населення на окупованих територіях через супутник.

Про це урядовець написав у Facebook.

“Під час інтерв’ю журналіст спитав у мене щодо зустрічі з представниками ООН, яку ми проводили нещодавно у Києві. Я розповів, що ми обговорювали результати нашої оцінки чисельності населення. Потім ми перейшли до теми підрахунку населення на окупованих територіях. Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проєктом. Вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо”, - пояснив Дубілет.

Міністр додав, що після цього Інтернетом розійшлася новина з заголовком “Дубілет хоче підрахувати українців через супутник”.

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“Причому у мережі люди постили лише заголовок, без контексту вище. Частина почали писати, що ми хочемо витратити на це якісь шалені бюджети, частина просто вирішила, що я якийсь космонавт. Ех, іноді не вистачає мені досвіду, щоб не говорити те, що може розійтись неправильними заголовками”, - зазначив Дмитро Дубілет.

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на інтерв'ю Дубілета "UA: Суспільне мовлення", що уряд планує вирахувати кількість населення на Донбасі та в Криму за допомогою супутників.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, в країні проживають 37 мільйонів 289 тисяч громадян.