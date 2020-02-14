Дубілет пояснив, звідки взялася ідея порахувати жителів Донбасу та Криму через супутник

Дубілет пояснив, звідки взялася ідея порахувати жителів Донбасу та Криму через супутник

Укрінформ
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пояснив, що під час зустрічі з представниками ООН було вирішено вивчити досвід підрахунку населення на окупованих територіях через супутник.

Про це урядовець написав у Facebook.

“Під час інтерв’ю журналіст спитав у мене щодо зустрічі з представниками ООН, яку ми проводили нещодавно у Києві. Я розповів, що ми обговорювали результати нашої оцінки чисельності населення. Потім ми перейшли до теми підрахунку населення на окупованих територіях. Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проєктом. Вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо”, - пояснив Дубілет.

Міністр додав, що після цього Інтернетом розійшлася новина з заголовком “Дубілет хоче підрахувати українців через супутник”.

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“Причому у мережі люди постили лише заголовок, без контексту вище. Частина почали писати, що ми хочемо витратити на це якісь шалені бюджети, частина просто вирішила, що я якийсь космонавт. Ех, іноді не вистачає мені досвіду, щоб не говорити те, що може розійтись неправильними заголовками”, - зазначив Дмитро Дубілет.

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на інтерв'ю Дубілета "UA: Суспільне мовлення", що уряд планує вирахувати кількість населення на Донбасі та в Криму за допомогою супутників.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, в країні проживають 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

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