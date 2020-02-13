Ляшко подав до суду через "захмарні премії" Нафтогазу

Олег Ляшко просить Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправними дії Кабміну та НАК “Нафтогаз України” у встановленні та виплаті премій керівництву компанії за перемогу у Стокгольмському арбітражі над “Газпромом”.

Про відповідний позов інформує пресслужба суду.

“Позивач - Олег Ляшко просить суд визнати протиправними дії Кабінету міністрів України та НАК «Нафтогаз України», які полягають у встановленні та виплаті, на думку позивача, необґрунтованих винагород (премій) керівництву НАК «Нафтогаз України» за перемогу у Стокгольмському арбітражі над ПАТ «Газпром» і просить утриматись від вчинення дій по їх виплаті”, - ідеться в повідомленні.

Окрім того, позивач просить визнати протиправною бездіяльність уряду, що полягає у незабезпеченні належного контролю за ефективністю управління НАК «Нафтогаз України» у зв’язку із встановленням та виплатою відповідних винагород. Також Ляшко просить ОАСК зобов’язати відповідачів вчинити дії з повернення співробітниками Нафтогазу цих винагород.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом, зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося, наглядова рада Нафтогазу проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським Газпромом.

За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, топменеджменту Нафтогазу мають дати премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні Газпром.

Таким чином, топменеджери мають отримати близько 29 мільйонів доларів або 700 млн гривень. Про кількість премійованих Вітренко не повідомив.

На переговорах про транзит газу Росія погодилася виплатити України 2,9 млрд доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.