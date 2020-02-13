Люди - найцінніше, що є в України: Зеленський нагородив молодих вчених

Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати й нагрудні знаки лауреатам державної премії для молодих вчених 2019 року та наголосив на важливості максимально широкого й комплексного впровадження наукових напрацювань.

Про це він сказав під час зустрічі з науковцями у Національній бібліотеці України імені Вернадського, повідомляє пресслужба глави держави.

"Я радий сьогодні відзначити українських вчених державними преміями у галузі науки та техніки. Я неодноразово казав і повторюватиму: найцінніше, що є в України, – це наші люди. Їхній розум, таланти, креативність та працьовитість. І це доводять наші науковці", – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що лауреатами цьогорічної премії стали 40 наукових робіт у сферах інфраструктури, енергетики, оборони, сільського господарства, медицини, екології, кібербезпеки тощо.

Він ознайомився з роботами лауреатів премії, оглянув експозицію Фонду Президентів України та вручив лауреатам премії свідоцтва й нагрудні знаки.

"Ці роботи модернізують процеси, дозволяють державі потенційно зекономити або заробити мільярди гривень, здатні покращити життя як окремих галузей, так і всіх громадян України. Саме тому цього року ми кардинально змінили концепт заходу. Ми хочемо, щоб роботи переможців не загубились у довгих ящиках столу й були впроваджені не лише окремими українськими підприємствами, а максимально широко та комплексно – наскільки це можливо", – зауважив Зеленський.

За його словами, на сьогоднішню зустріч, крім науковців, були запрошені міністри та представники бізнесу, щоб вони змогли познайомитись одне з одним і запланувати початок співпраці.

"Це важливий крок, щоб відновити ефективну комунікацію та партнерство між наукою, владою та бізнесом. Я знаю, що низка робіт уже зацікавила наші міністерства – Міністерство інфраструктури, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство енергетики та захисту довкілля. Ми всі дуже сподіваємося, що це принесе користь, дивіденди нашій державі і вам, поважні вчені та науковці", – наголосив Президент.

Водночас він нагадав, що українці здійснили вагомий внесок у багато сфер – від підкорення космосу до ІТ-технологій, та додав, що треба зробити все, аби українські вчені змогли реалізувати себе не у Кремнієвій долині, а на рідній землі.

На його думку, для цього потрібна підтримка і держави, і приватного сектору.

"Це стосується фінансування, розвитку нових досліджень, маркетингу наукових ідей та впровадження цих ідей у життя. Ми повинні надати імпульс для розвитку української науки. Відкрити Україні та світу наших нових Сікорських, Вернадських, наших Корольових", – переконаний Зеленський.

Фото: president.gov.ua