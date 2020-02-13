Рахункова палата вперше проведе аудит ДБР

Рахункова палата планує у 2020 році провести аудит Державного бюро розслідувань.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє пресслужба відомства.

«Рахункова палата жодного разу не перевіряла Державне бюро розслідувань, попри те, що інші державні органи, створені нещодавно, вже були об’єктами наших аудитів. Сьогодні дуже багато у суспільства питань не тільки щодо ефективності професійної діяльності новостворених органів, а і відносно того, як вони витрачають кошти державного бюджету», - сказав Пацкан.

Він зауважив, що Рахункова палата на своєму засіданні внесла зміни до плану роботи на 2020 рік.

«Ми готові розпочати аудит вже найближчим часом. Заслухати звіт щодо результатів перевірки ДБР Рахункова палата планує в червні поточного року», - зауважив Пацкан.

Зокрема, Рахункова палата перевірить ефективність використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань. У 2018-2019 роках видатки ДБР профінансовано в сумі понад 1 млрд гривень. Голова Рахункової палати також зауважив, що питання про необхідність проведення аудиту порушувала і тимчасова виконувачка обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова, зважаючи на реорганізацію Бюро.

Як повідомлялося, Рахункова палата цьогоріч має намір провести понад 80 аудитів. Відповідно до затвердженого плану, перевірки чекають на Апарат Верховної Ради, Центральну виборчу комісію, Кабінет міністрів, Раду нацбезпеки та оборони України, Конституційний суд України, Укрзалізницю, Укрпошту, Службу зовнішньої розвідки тощо.

Фото: rp.gov.ua