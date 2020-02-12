Державні та приватні нотаріуси зможуть реєструвати шлюби та розлучення — Малюська

Право реєструвати шлюби та розлучення українців можуть передати державним і приватним нотаріусам.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, інформує пресслужба відомства.

“Ми хочемо, щоб державні та приватні нотаріуси могли реєструвати шлюби і розлучення. Але тільки такі, де взаємна згода, де немає неповнолітніх дітей і будь-яких суперечок. Чому б і ні? Це абсолютно нормальний сервіс”, – заявив Малюська.

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Він додав, що Мін’юст працює над удосконаленням системи нотаріату, зокрема, готується перехід України до електронного нотаріату.

“Поступово ми переходимо до системи електронного нотаріату. Крім того, в найближчому майбутньому нотаріуси зможуть завіряти електронні документи”, - повідомив міністр.

Малюська зауважив, що відповідний законопроєкт уже підготовлено, і якщо Верховна Рада зможе його ухвалити протягом декількох місяців, робоча система електронного нотаріату з’явиться до кінця поточного року.