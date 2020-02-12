Разумков приїхав до військових, які проходять реабілітацію

Ветерани АТО/ООС мають отримувати гідну підтримку держави та реабілітацію.

На цьому акцентував Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час робочого візиту до Київської області, де він відвідав Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, повідомляє пресслужба парламенту.

«Сьогодні такі заклади дійсно важливі для України, адже багато людей повертається з війни і потребує реабілітації. Необхідно, щоб воїни, які пройшли АТО/ООС, отримували гідну підтримку і змогли повернутися до нормального емоційного, психологічного і фізичного стану», - підкреслив Разумков.

Разумков відвідав Український медико-соціальний центр ветеранів війни / Фото: rada.gov.ua

Голова Парламенту також поспілкувався з персоналом закладу та учасниками АТО/ООС, які перебувають на реабілітації в Центрі. Він подякував ветеранам за службу і запевнив у готовності Верховної Ради України зробити все можливе для припинення війни на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України.

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У пресслужбі повідомили, що метою діяльності Центру є надання необхідної лікувальної, реабілітаційної та соціальної допомоги ветеранам війни, учасникам Революції Гідності та АТО/ООС на сході України, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". У закладі активно проводиться комплексна реабілітація - медична, фізична та психологічна.

З 1975 року в Центрі проведено лікування та реабілітацію понад 400 тисяч ветеранів війни. Також у Центрі проведено реабілітацію близько 8 тисяч учасників АТО, станом на 10.02.2020 року проходить реабілітацію 185 учасників АТО.