Обвинуваченому у вбивстві Ноздровської продовжили арешт

Шевченківський суд міста Києва на два місяці продовжив арешт Юрію Россошанському, обвинуваченому у вбивстві юристки Ірини Ноздровської.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив адвокат родини Ноздровської Дмитро Біловчук.

"11 лютого відбулося засідання, розглядалось питання продовження санкцій, а саме - тримання під вартою. І це було продовжено на 60 діб, до 10 квітня", - зазначив він.

Також сам обвинувачений, за словами адвоката Біловчука, в ході засідання заявив, що Россошанського змусили дати неправдиві свідчення працівники поліції.

Своєю чергою донька вбитої правозахисниці Анастасія Ноздровська повідомила у Facebook, що сина Юрія Россошанського, Дмитра, у справі про вбивство сестри Ноздровської Світлани Сапатинської амністували.

"Россошанського молодшого наш доблесний суд випустив на волю! Так що, кого тепер наступного вб’ють?" - повідомила вона.

Укрінформ намагається зв'язатись із адвокатом у справі Дмитра Россошанського.

Як повідомлялося, 29 грудня 2017 року в Києві зникла юрист Ірина Ноздровська, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП.

1 січня під Києвом у річці знайшли тіло Ноздровської. Поліція заявила про умисне вбивство.

Увечері 9 січня Вишгородський суд узяв під варту на два місяці Юрія Россошанського, головного підозрюваного у вбивстві Ноздровської.

Ірина Ноздровська особисто вела справу про ДТП, у якому загинула її рідна сестра. Головним підозрюваним у скоєнні ДТП є Дмитро Россошанський - син Юрія Россошанського, головного підозрюваного у вбивстві Ноздровської.

У липні 2018 повідомлялось, що підозру у справі Ноздровської змінили на умисне вбивство з особливою жорстокістю.