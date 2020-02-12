Обвинуваченому у вбивстві Ноздровської продовжили арешт
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив адвокат родини Ноздровської Дмитро Біловчук.
"11 лютого відбулося засідання, розглядалось питання продовження санкцій, а саме - тримання під вартою. І це було продовжено на 60 діб, до 10 квітня", - зазначив він.
Також сам обвинувачений, за словами адвоката Біловчука, в ході засідання заявив, що Россошанського змусили дати неправдиві свідчення працівники поліції.
Своєю чергою донька вбитої правозахисниці Анастасія Ноздровська повідомила у Facebook, що сина Юрія Россошанського, Дмитра, у справі про вбивство сестри Ноздровської Світлани Сапатинської амністували.
"Россошанського молодшого наш доблесний суд випустив на волю! Так що, кого тепер наступного вб’ють?" - повідомила вона.
Укрінформ намагається зв'язатись із адвокатом у справі Дмитра Россошанського.
Як повідомлялося, 29 грудня 2017 року в Києві зникла юрист Ірина Ноздровська, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП.
1 січня під Києвом у річці знайшли тіло Ноздровської. Поліція заявила про умисне вбивство.
Увечері 9 січня Вишгородський суд узяв під варту на два місяці Юрія Россошанського, головного підозрюваного у вбивстві Ноздровської.
Ірина Ноздровська особисто вела справу про ДТП, у якому загинула її рідна сестра. Головним підозрюваним у скоєнні ДТП є Дмитро Россошанський - син Юрія Россошанського, головного підозрюваного у вбивстві Ноздровської.
У липні 2018 повідомлялось, що підозру у справі Ноздровської змінили на умисне вбивство з особливою жорстокістю.