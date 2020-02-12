Мільйонні збитки: за справу чиновників Адміністрації морських портів візьметься НАБУ
Про це інформує пресслужба суду.
"11 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив скаргу адвоката і постановив ухвалу, якою зобов’язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо спричинення можливих збитків державі у вигляді недотримання ДП "Адміністрації морських портів України" суми портових зборів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у вказаній скарзі адвоката йдеться про можливе порушення вимог чинного законодавства одним із суб’єктів господарювання у сфері морських перевезень. Через "маскування" звичайних морських перевезень під регулярні Адміністрація морських портів України недоотримувала коштів у розмірі 20% ставки портових зборів за обслуговування суден.