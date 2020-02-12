Мільйонні збитки: за справу чиновників Адміністрації морських портів візьметься НАБУ

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро внести відомості до ЄРДР щодо можливого спричинення діями службових осіб ДП "Адміністрації морських портів України" істотної шкоди інтересам держави у вигляді недотримання суми портових зборів.

Про це інформує пресслужба суду.

"11 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив скаргу адвоката і постановив ухвалу, якою зобов’язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо спричинення можливих збитків державі у вигляді недотримання ДП "Адміністрації морських портів України" суми портових зборів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у вказаній скарзі адвоката йдеться про можливе порушення вимог чинного законодавства одним із суб’єктів господарювання у сфері морських перевезень. Через "маскування" звичайних морських перевезень під регулярні Адміністрація морських портів України недоотримувала коштів у розмірі 20% ставки портових зборів за обслуговування суден.