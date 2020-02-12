НАБУ завершило слідство у справі незаконної компенсації за житло ексдепутату

Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі отримання ексдепутатом 361 тис. грн незаконної компенсації за житло.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Досудове розслідування за фактом безпідставного отримання народним депутатом України VII та VIII скликань понад 361 тис. грн компенсації вартості винайму номера у готелі «Київ» завершено”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 лютого детективи НАБУ та прокурори САП відкрили ексдепутату та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

За даними слідства, у листопаді 2014 року експарламентарій отримав у користування оплачуваний коштом державного бюджету номер у готелі «Київ», оскільки не мав власного житла у столиці. Однак, як з’ясували детективи, незважаючи на те, що на початку березня 2017 року підозрюваний отримав у спадщину квартиру в Києві, він не сповістив про цей факт Управління справами Апарату Верховної Ради України. Це дозволило йому й надалі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету.

Лише в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, народний депутат відмовився від отримання коштів. За ці півтора року, як встановило слідство, екснародний депутат встиг безпідставно отримати понад 361 тис. грн компенсації за винаймання житла.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали в жовтні 2018 року за публікаціями у ЗМІ. 18 грудня 2019 року депутату України VII та VIII скликань повідомили про підозру. У роботі НАБУ декілька епізодів аналогічних зловживань народних депутатів минулого скликання.