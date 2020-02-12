Ситник розповів, коли НАБУ зможе вести автономну “прослушку”

НАБУ зможе автономно прослуховувати фігурантів своїх справ після знаходження для цього фінансування і узгодження усіх позицій зі Службою безпеки.

Про це повідомив директор відомства Артем Ситник в інтерв’ю Liga.net.

Він зокрема, розповів, що закон про надання НАБУ дозволу на автономне прослуховуванні був прийнятий вже після формування бюджетного запиту.

“У бюджеті на 2020 рік коштів на створення цієї системи не передбачено. Проте ми намагаємося знайти ресурси за рахунок економії і перегляду пріоритетів у видатках”, - сказав Ситник.

За його словами, наступний етап - узгодження позицій з СБУ, що частково вже зроблено.

"Але потрібно, щоб це все (можливість автономного зняття інформації з каналів зв'язку - ред.) було заведено безпосередньо на операторів", - додав Ситник.

При цьому він запевнив, що СБУ не чинить перешкод НАБУ в отриманні автономного прослуховування.

Як повідомлялося, парламент вніс зміни до Кримінального процесуального кодексу і закону про телекомунікації, які надали НАБУ отримати право самостійно прослуховувати фігурантів своїх справ. Раніше детективи НАБУ знімали інформацію з каналів зв’язку через СБУ і МВС, що, за словами Ситника, сприяло витоку інформації про хід розслідування.