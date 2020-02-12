Нацгвардійці тренувалися керувати вертольотами Airbus

Авіатори Нацгвардії пройшли чергове навчання з управління французькими вертольотами Airbus Н-225 Super Puma.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"З 31 січня по 8 лютого проходив курс теоретичних занять та польотів за програмою первинної льотної підготовки на вертольотах типу ЕС 225 LP. Провели тренування фахівці компанії Airbus Helicopter (Французька Республіка) на базі військової частини 2269 НГУ", - йдеться у повідомленні.

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Як наголошується, у рамках участі у реалізації програми створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, проводиться перенавчання льотного та інженерно-технічного складу авіації НГУ на вертоліт типу ЕС 225 LP на базі компанії «Airbus Helicopters». Також розпочато поетапне отримання вертольотів такого типу до складу НГУ.

За даними МВС, перший курс підготовки на таких гелікоптерах ще 2018 року пройшли у Франції 2 пілоти Нацгвардії і 6 гвардійських фахівців інженерно-технічного складу.

Основні завдання літальних апаратів Airbus в Нацгвардії – переміщення особового складу і техніки для проведення спецоперацій і багатопрофільне використання цих літальних апаратів під час надзвичайних ситуацій.

За даними МВС, Нацгвардія, за умовами контракту, має отримати 12 таких вертольотів.

"Н225 володіє найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження та надійності в категорії 11-тонних дводвигунових машин. Характеристики цього гелікоптера повністю відповідають завданням, що виконує Національна гвардія", - наголошують у МВС.

Як повідомлялося, 14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125 для МВС.

Фото: МВС України