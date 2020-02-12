У польському Сеймі відкриють виставку малюнків Сущенка, створених в “Лефортово”

У нижній палаті польського парламенту в середу відбудеться відкриття виставки малюнків власного кореспондента Укрінформу, колишнього бранця Кремля Романа Сущенка, створених ним в СІЗО «Лефортово» та колонії №11 в Утробіно.

Участь у відкритті виставки візьмуть віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська, депутати польського парламенту, посол України в Польщі Андрій Дещиця та українські дипломати, представники дипкорпусу та члени української громади Польщі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У рамках відкриття виставки відбудеться акція “Підпиши листа політв‘язневі!”. Під час неї польські депутати підпишуть листівки, створені на основі робіт Сущенка, і надішлють їх українським політв’язням, які незаконно утримуються в російських в'язницях.

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Крім того, у рамках події буде оголошено про проведення благодійного інтернет-аукціону з продажу оригіналу однієї з робіт Сущенка. Усі кошти, отримані на аукціоні, будуть перераховані на підтримку родин політв'язнів Кремля.