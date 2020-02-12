Уряд виділить на місця кошти на реконструкцію опорних шкіл — Новосад

Уряд цього тижня виділить на місця кошти на Нову українську школу (НУШ) та реконструкцію опорних шкіл.

Про це заявила міністр освіти та науки України Ганна Новосад, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Це майже удвічі більше ніж минулого року. Для нас дуже важливо, що ми змогли продовжити тенденцію до збільшення фінансування освіти. Цього року ми вперше запланували цільову субвенцію для розвитку опорних шкіл – 3,5 мільярда гривень. Наше завдання – щоб кожного року ця субвенція тільки зростала і ми могли робити більше для покращення якості освіти дітей у сільській місцевості”, – пояснила міністр.

У 2020 році місцеві органи самоврядування отримають з держбюджету 7 мільярдів 564 мільйони 731 тисячу гривень для розвитку освітньої інфраструктури.

За словами Новосад, держава має застосувати певні коригувальні підходи для фінансування освіти у місцевостях з наднизькою густотою населення.