Питання дня, на які ми шукали відповіді

Як завжди, протягом дня, 11 лютого, журналісти Укрінформу стежили за найпомітнішими подіями та намагались відповісти на головні питання, що постали перед кожним.

ЧИ ЗАГРОЖУЄ УКРАЇНЦЯМ КОРОНАВІРУС?

Юлія Горбань в матеріалі «Коронавірус: летальних випадків вже 1000. І він дуже заразний» з`ясувала, що не більше, аніж іншим європейцям. Новини при цьому різні: вакцина буде ближче до літа, тож наразі єдиним способом боротьби з вірусом залишається карантин. Добра новина, здається, також в тому, що багато людей, які підхопили новий вірус, відчують на собі лише легкі симптоми, і більшість, як очікується, повністю одужають. У таких випадках їх госпіталізують, аби вони не поширювали вірус, а лікуватимуть лише симптоми захворювання, поки імунна система сама боротиметься з вірусом.



ЧОМУ ВІДСТАВИЛИ БОГДАНА І ЧИ БУДЕ ЩАСТЯ УКРАЇНЦЯМ З ЄРМАКОМ?

Мирослав Ліскович опитав політологів на цю тему (можливо, ви здивуєтесь, але там не було Володимира Фесенка, Олексія Гараня чи Віталія Бали, зате були Максим Ялі, Ігор Рейтерович, Богдан Петренко, Лілія Брудницька). Чи є це сигналом про готовність до глибшої співпраці зі США? Чи є співпадінням призначення Єрмака з призначенням у Кремлі того ж дня «куратора» по Донбасу Дмитра Козака? Що буде з україно-російським напрямом? І що буде з Ігорем Коломойським? Втім, є й така думка у політологів: що з ним може бути? Мовляв, відставкою Зеленський рятує Богдана й одночасно виявляє лояльність президенту США Дональду Трампу. Адже після голосування по імпічменту Трамп почав жорстко зачищати кадри. Аби підіграти Трампу, з одного боку, та не підставити Коломойського, з іншого, Зеленський і виводить Богдана з офіційної посади. Але чи виводить з гри? Тестами стануть кадрові рішення по уряду та прізвище прем’єра після 14 лютого.



ЯК ДІЯТИ УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ РОСІЄ ДО ПАРЄ?

Аби розібратись з цим, Андрій Лавренюк взяв інтерв`ю у Бориса Тарасюка. До речі, перше після його вступу на посаду глави Постійного представництва України при Раді Європи.



ЧОМУ КРЕАТУРА МЕРКЕЛЬ ЙДЕ З ПОСАДИ ГЛАВИ ХДС, ЯК ЦЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ПОЛІТИЧНУ КАРТИНУ НИНІШНЬОЇ ЄВРОПИ ТА СВІТУ?

Ольга Танасійчук проаналізувала німецькі реалії. Де тут Україна, прямої відповіді вона не дає. Але як це може не вплинути про Україну, коли мова про Німеччину?



НАРЕШТІ, ЧОМУ ГОГОЛЬ СПАЛИВ ДРУГИЙ ТОМ «МЕРТВИХ ДУШ»?

Александр Рудяченко звертається до питання, над яким хто тільки не ламав собі голову. Чи на часі це, спитаєте ви? На часі. Минуле не відпускає і ніколи не відпустить, якщо не знайти, чи, принаймні, не шукати відповіді на те, що інтригує...

Олександр Харченко

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