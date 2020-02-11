Президент про молодь на окупованих територіях: Україна має боротися за своїх громадян

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, можливостями отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у вступі до українських ВНЗ.

У зустрічі взяли участь представники Міністерства освіти та науки, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби, повідомляє пресслужба Глави держави.

Зазначається, що під час наради Зеленський акцентував увагу на тому, що в той час, поки на сході України триває війна, Російська Федерація масово видає свої паспорти людям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

На переконання Президента, така ситуація є неприпустимою, й Україна має боротися за своїх громадян. Тому, на його переконання, є потреба у розробці спеціальної програми, метою якої буде забезпечення молодих людей документами, що підтверджують громадянство України.

"Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній Україні території", – сказав Зеленський.

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Президент також наголосив, що ці заходи мають мотивувати молодь до отримання української освіти та сприяти у влаштуванні подальшого життя на території, контрольованій Україною.

За словами глави держави, йдеться не лише про тих, хто залишився жити на тимчасово окупованих територіях, а й тих, хто згодом туди повернувся, оскільки не зміг влаштуватися на підконтрольній території, вступити в українські виші до запровадження пільгових умов вступу для цієї категорії громадян.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його заступниця Тетяна Ковальчук окреслили пропозиції, які могли б лягти в основу майбутньої програми. Серед запропонованих кроків — спрощення процедури отримання адміністративних послуг, зокрема в частині одержання українського свідоцтва про народження дитини та паспортів мешканцями окупованих територій.

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Також розглядається можливість забезпечення дистанційного вивчення української мови та історії України – дисциплін, які нині не викладаються на тимчасово окупованих територіях, а також розширення кількості закладів вищої освіти, до яких могли б вступати діти зазначеної категорії, та збільшення квот на бюджетні місця у них, організація роботи гарячої лінії для вступників тощо, поінформували в пресслужбі.

Окремо наголошувалося на необхідності забезпечення широкої комунікативної кампанії з роз’яснення та інформування про вказані кроки.

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Глава держави наголосив на важливості організації на контрольно-пропускних пунктах уздовж лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях та на адмінмежі з Кримом центрів надання адміністративних послуг, де люди могли б отримати необхідні послуги та важливу інформацію.

Також Зеленський висловився за необхідність проведення широкої інформаційної кампанії та наголосив на комплексному підході при розробці програми й реалізації всіх запропонованих кроків.

Учасники зустрічі погодилися до 1 березня більш предметно напрацювати пропозиції та представити їх на наступній зустрічі.

Фото: president.gov.ua