Коронавірус: летальних випадків вже понад 1000. І він дуже заразний

Вірус COVID-19 іще на стадії адаптації — він або стане «звичним» вірусом, або зовсім зникне, як колись SARS

Днями новий коронавірус 2019-nCoV (розшифровується як Novel Coronavirus — новий коронавірус) отримав офіційну назву - Corona Virus Disease (“коронавірусне захворювання”) або COVID-19. За останньою інформацією, кількість хворих досягнула 43 тисячі людей, летальних випадків — 1018. Хороша новина у тому, що повністю одужало вже 4141 людей, що в 4 рази більше за кількість померлих від ускладнень хвороби. Але є і погана: 10 лютого стало найтяжчим днем – за добу від коронавірусу в Китаї померло 108 людей, з яких 103 в Ухані, що найбільше за весь час спалаху хвороби. Припускається, що така висока летальність в Ухані пов’язана із заниженням реальної кількості хворих у місті. Водночас лікарі і науковці щодня стають все ближче до того, щоб знайти лікування від нового коронавірусу. Тож що відомо про абсолютно хворобу на тепер, майже через півтора місяці від її виявлення, дізнавався Укрінформ.

Реальна кількість хворих може бути більшою

Новий коронавірус належить до того ж виду коронавірусів, що і SARS, (бетакоронавіруси, Beta-CoV), який спричинив епідемію в 2002-2003 роках, і осередком якого так само був Китай. SARS був небезпечний тим, що із 8461 випадків захворювання 916 стали смертельними. Тобто летальність становила 10,8%. На момент, коли 22 січня Укрінформ готував першу публікацію про коронавірус, було зафіксовано близько 500 хворих і 17 померлих. Майже три тижні по тому хвороба стрімко поширилася і станом на 11 лютого захворіли 43 тисячі людей, що перевищило масштаби поширення SARS. При цьому летальність залишилася невисокою, а щоденний приріст хворих зменшується.

Поширення коронавірусу у світі / Джерело: Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

Який же вірус з цих двох небезпечніший? Схоже, причина у тому, що якщо під час спалаху SARS хворий був найбільш контагіозним (заразним) саме під час розвитку симптомів захворювання, то COVID-19 у цьому плані значно підступніший. Людина, яка його підхопила, може не мати жодних ознак захворювання (або мати дуже легку його форму, яку не відрізниш від звичайного ГРВІ без спеціального аналізу), але при цьому бути заразною. Звідси — таке стрімке поширення хвороби.

“Інкубаційний період коронавірусу COVID-19, коли ще немає клінічних проявів, досить тривалий і сягає 14 днів. За цей час людина може подорожувати, вести активний спосіб життя і розповсюджувати хворобу далі, - говорить завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського Алла Мироненко.

Саме тому вчені попереджають, що реальні масштаби поширення хвороби можуть бути значно більшими. Згідно з розрахунками медиків Університету Гонконга, вже до 25 січня кількість заражень вірусом в одному лише Ухані мала б перевищити 75 тисяч людей - хоча офіційно на той момент повідомляли лише про дві тисячі випадків по всьому світу, пише ВВС . Таку думку висловили автори дослідження, оприлюдненого в медичному журналі Lancet . За їхніми підрахунками, кожен носій COVID-19 в середньому заражає новим вірусом ще двох-трьох людей, а загальна кількість хворих зростає в геометричній прогресії й подвоюється щотижня.

Схожу думку у Твіттері висловив і голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, відзначивши, що нинішня картина — це тільки верхівка айсбергу, повідомляє УП з посиланням на the Guardian. “Були деякі випадки поширення 2019 nCoV від людей без історії подорожей в Китай. Виявлення невеликого числа випадків може вказувати на більш широку передачу в інших країнах. Коротше кажучи, ми можемо бачити тільки верхівку айсберга...” - написав Гебреєсус.

Лікування від COVID-19 таке ж, як і від звичайної застуди чи вірусної пневмонії

Оскільки людство зустрілося з абсолютно новим вірусом, то ні препаратів для його лікування, ні вакцин для профілактики наразі не існує. Над розробкою вакцини працюють науковці з кількох країн — Китаю, США, Австралії та інших. Днями глава Інституту вірусних захворювань Сюй Веньбо заявив, що лікарям Китайського центру з контролю і профілактики захворювань вдалося повністю розшифрувати геном вірусу і з’ясувати механізм проникнення вірусу в клітини людини, повідомляє DW . Зрушення у розробці вакцини проти коронавірусу зробила і дослідницька група на чолі з Ентоні Фаучи, керівником Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США. Учені працюють над тим, щоб у не дуже небезпечний вірус звичайної застуди вбудувати елементи коронавірусу, щоб стимулювати імунну реакцію. Але навіть при найшвидшій роботі американських науковців, випуск вакцини після клінічних випробувань зможе розпочатися не раніше літа 2020 року. Тож наразі єдиним способом боротьби з коронавірусом залишається карантин. Як пише ВВС , багато людей, які підхопили новий вірус, відчують на собі лише легкі симптоми, і більшість, як очікується, повністю одужують. У таких випадках їх госпіталізують, аби вони не поширювали вірус, а лікують лише симптоми захворювання, поки імунна система сама бореться з вірусом.

Професор Джонатан Бал, вірусолог з Ноттінгемського університету, говорить, що у важких випадках вірус може викликати пневмонію - запалення легенів. Тоді хворим дають кисень, а в гірших випадках - можуть поставити на штучну вентиляцію легень. За його словами, приблизно один з чотирьох випадків захворювання виявляється важким. Нагадаємо, що пневмонія, яка має бактеріологічне походження, лікується антибіотиками. А от для вірусної пневмонії специфічного лікування не існує. Тут знову ж таки має спрацювати імунітет людини. Атипова пневмонія, яку викликають коронавіруси, від звичайної відрізняється тим, що може мати стрімкий розвиток, у ній на перший план виходять симптоми загальної інтоксикації, а не легеневі прояви. Її не можна виявити при дослідженні мазка мокроти і при стандартному бактеріологічному посіві мокроти або крові — лише з використанням більш складних методів дослідження.

Водночас у Китаї наразі тестують, чи можуть два противірусні препарати, які використовуються в комплексі для лікування ВІЛ - лопінавір та ритонавір, - стати ефективними методами лікування COVID-19 (коли у 2003 пацієнти хворіли на ВІЛ і SARS одночасно, то приймаючи ці препарати, лікування мало кращі результати). Оскільки COVID-19 і SARS дуже схожі, то професор Бал говорить, що ці препарати можуть подіяти на новий коронавірус.

У минулий четвер Китай почав залучати пацієнтів до клінічного випробування ремдезівіру – нового противірусного препарату американського фармацевтичного гіганта Gilead, пише The New York Times . Препарат потрібно вводити внутрішньовенно, він є експериментальним та ще не затверджений для будь-якого застосування і не вивчався у пацієнтів із будь-яким коронавірусним захворюванням. Але дослідження заражених мишей та мавп показали, що ремдезівір може боротися з коронавірусами. На минулому тижні лікарі зі штату Вашингтон дали ремдезівір пацієнту з коронавірусом після того, як його стан погіршився і розвинулася пневмонія. У результаті його стан покращився на наступний день.

Поки вчені трудяться над розробкою ліків, ми запитали у Алли Мироненко про те, що може статися з уханським коронавірусом далі? Лікарка пояснює, що існує лише два варіанти розвитку подій. “Будь-який новий вірус спочатку пробує адаптуватися до людського організму. Тоді він або стає звичним вірусом, або, так і не адаптувавшись, зникає, як свого часу це сталося із SARS. А з ним, нагадаю, COVID-19 генетично схожий на 80%”, - говорить пані Мироненко.

Такі слова фахівця звучать заспокійливо. Зважаючи на прогнозовано низький рівень смертності від нового коронавірусу, здається, що він не є страшнішим за звичайний грип. Особливо гостро це зараз розуміють у США, де грип у цьому епідсезоні уже забрав життя 10 000 американців. Захворіло при цьому 19 мільйонів людей, а 180 тисяч потрапили в лікарню, про що свідчать дані Центру контролю та профілактики захворювань США, пише U . S . News .

З чим же тоді пов’язаний рівень панічних настроїв щодо коронавірусу? Адже про той же SARS більшість із нас, схоже, і не знали, поки не почули про сучасного його родича. Що й казати: принципову роль у поширенні панічних настроїв грає сучасний рівень інтернету і соцмереж. На початку тисячоліття, 14-16 років тому, вони були у зародковому стані. А нині - ще ніколи раніш інформація не поширювалася настільки швидко в усі куточки планети одразу. Проблема й у тому, що за особливістю людської психіки, негативна інформація одразу ж врізається у підсвідоме – те, що ми не можемо контролювати розумом. До того ж інформація про спалах коронавірусу тут же починає обростати міфами і чутками, що посилює цей ефект. Тож лікарі і медики нагадують, що разом із підвищенням гігієни особистої під час сплаху хвороби не треба ще й забувати про гігієну інформаційну.

Юлія Горбань, Київ

Перше фото: Кевін Фрейер / Getty Images