Суддя Верховного суду пішла у відставку

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Олену Святську.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у вівторок, інформують у ВРП.

“Звільнено у відставку суддю Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Святську О.В.”, - ідеться в повідомленні.

Окрім того, ВРП звільнила у зв’язку з поданням заяви про відставку Олега Замегу – з посади судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області; Андрія Суботіна - з посади судді Фастівського міськрайонного суду Київської області та Оксану Нестеренко - з посади судді Сахновщинського районного суду Харківської області.

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Водночас ВРП відклала розгляд питання про звільнення Анни Рогози з посади судді Великобілозерського районного суду Запорізької області у відставку.

Також повідомляється, що ВРП ухвалила зупинити розгляд заяви Тамари Беспалько про звільнення з посади судді Вільнянського райсуду Запорізької області у відставку.

Зокрема, у ВРП нагадують, що Другою Дисциплінарною палатою ВРП 9 вересня 2019 року ухвалено рішення про притягнення судді Вільнянського райсуду Запорізької області Тамари Беспалько до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення її з посади.

Так, до порядку денного засідання ВРП 13 лютого 2020 року внесено розгляд питання про звільнення Тамари Беспалько на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України відповідно до рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 9 вересня 2019 року.

Як повідомляється, ч. 3 ст. 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачає, що Вища рада правосуддя має право зупинити розгляд питання про звільнення судді з посади на час розгляду скарги або заяви, наслідком якої може бути звільнення судді з посади.