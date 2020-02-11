Президент вважає, що потрібно боротися з фейками, але не з чесними журналістами

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не має бажання втручатися в роботу чесних журналістів, але наполягає на необхідності боротися з дезінформацією і фейками.

Про це він заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Планів, що найближчим часом ми приймемо якийсь закон, щоб "затиснути", "закрутити" журналістів, у мене зовсім немає. Про нас і так стільки всього вже було вигаданого. Я дуже ліберально ставлюся до телебачення, до журналістики, тому що моя колишня професія дуже сильно з цим пов'язана. У мене немає жодного бажання втручатися в чесну роботу журналістів", - сказав Зеленський, коментуючи запропонований міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським законопроєкт про протидію дезінформації.

Водночас Президент зауважив, що зовсім інше питання - це фейки.

"Головна проблема дезінформації – в тому, що вона сприяє розколу нашої країни. Якісь платформи, якісь бенефіціари, неукраїнські, з різних куточків світу за якісь кошти просто роблять брудну роботу. Це політика, така агресивна медійна політика. Проти таких людей, проти таких платформ повинні бути якісь хоча б фіксації, якісь санкції", - переконаний він.

Глава держави зазначив, що проти України діють системні платформи дезінформації, які "впливають на суспільне здоров'я та породжують чвари".

Зеленський додав, що всі цивілізовані країни сьогодні борються з дезінформацією і фейками, зокрема США і Велика Британія були першими, хто спрямував досить серйозні кошти на програми боротьби з дезінформацією.