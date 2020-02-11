Зеленський виступає за поєднання досвіду старшого покоління і енергії молодих

Президент Володимир Зеленський вважає, що для зміни країни необхідно знайти баланс між досвідом людей старшого покоління й енергією та ментальністю "людей зі смартфоном".

Про це він заявив у короткій відеоверсії інтерв'ю інформагентству “Інтерфакс-Україна”, оприлюдненій на сторінці Офісу Президента у Facebook.

"Це буде мікс людей зі смартфоном і старших. Треба знайти між ними баланс, суспільний договір. Молоді повинні навчатися, а люди старші повинні зрозуміти, що без цієї енергії, без цієї ментальності - а в них уже нова ментальність - ми не змінимо країну", - сказав Зеленський.

Він також визнав, що серед представників старшого покоління дуже багато освічених людей, відзначив якість їхньої освіти та наявність практичного досвіду.