Зеленський виступає за поєднання досвіду старшого покоління і енергії молодих

Зеленський виступає за поєднання досвіду старшого покоління і енергії молодих

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вважає, що для зміни країни необхідно знайти баланс між досвідом людей старшого покоління й енергією та ментальністю "людей зі смартфоном".

Про це він заявив у короткій відеоверсії інтерв'ю інформагентству “Інтерфакс-Україна”, оприлюдненій на сторінці Офісу Президента у Facebook.

"Це буде мікс людей зі смартфоном і старших. Треба знайти між ними баланс, суспільний договір. Молоді повинні навчатися, а люди старші повинні зрозуміти, що без цієї енергії, без цієї ментальності - а в них уже нова ментальність - ми не змінимо країну", - сказав Зеленський.

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Він також визнав, що серед представників старшого покоління дуже багато освічених людей, відзначив якість їхньої освіти та наявність практичного досвіду.

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