Бородянський не схвалює гастролі артистів до Росії, але проти заборон

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вважає неправильним забороняти українським артистам гастролювати в Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Щодо заборон, санкцій і таке інше – це складне питання, тому що забороняти – це неправильно, я вважаю", - сказав Бородянський.

Водночас він зазначив, що культурна сфера "є тим, що нормує відносини".

"У нас ненормальні відносини з Росією. Вони сьогодні наш ворог. І я вважаю, коли наші артисти їздять в Росію виступати – це автоматично призводить до внормування відносин. Я точно з цим не можу погодитися", - додав Бородянський.

Як повідомлялося, раніше Бородянський заявляв, що українські артисти, які гастролюють у РФ, своїми діями демонструють згоду з політикою Росії щодо України. Проте, наголосив він, у законодавчій площині це ніяк не врегульовано.