Українські лікарні забезпечені майже 500 апаратами штучної вентиляції легень - Скалецька

Українські лікарні мають понад 5,5 тис. ліжок для лікування пацієнтів з інфекційними захворюваннями та забезпечені майже 500 апаратами штучної вентиляції легень.

Про це на брифінгу розповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні у нас в усіх інфекційних лікарнях є більш ніж 5,5 тисяч ліжок, на котрих ми можемо забезпечити знаходження і лікування наших пацієнтів у разі виявлення у них інфекційних захворювань. ....Ми знаємо, що найгірше у разі гострих респіраторних захворювань, є проблеми з диханням, гостра пневмонія, у багатьох перебіг (захворювання — ред.) гарячка, нежить, кашель, у 25% може розвиватися ускладнення з диханням, гостра пневмонія. Для таких осіб в певних ситуаціях потрібно застосовувати штучну вентиляцію легенів. На сьогодні в українських лікарнях їх (апаратів штучної вентиляції легені — ред.) майже пів сотні, 480. Плюс є ще додаткові маски для вентиляції. Тобто, у разі значної кількості осіб, у яких буде розвиватися ускладнення, ми маємо готовність наших закладів охорони здоров’я”, - сказала Скалецька.

Вона також зауважила, що оперативний штаб, створений урядом, вивчає ситуацію разом з американськими та європейськими колегами CDC, ВООЗ, та користується лише офіційною перевіреною інформацію. Скалецька закликала медіа також користуватися перевіреною інформацією і запобігати поширенню фейків.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 10 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1016. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 42 тис. 638, переважна більшість — у Китаї. Водночас, за останніми даними, 3996 осіб виписано з лікарні після одужання.

Двоє українців — членів екіпажу лайнера Diamond Princess також заразилися на коронавірус.