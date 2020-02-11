Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні — Єрмак

Папа Римський Франциск і держсекретар Ватикану дуже добре поінформовані про ситуацію в Україні та детально знають про ситуацію на Донбасі.

Про це заявив помічник Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телеканалу "Україна24".

«Було приємно чути, що і понтифік, і держсекретар Ватикану дуже детально поінформовані про все, що відбувається в Україні сьогодні, дуже добре володіють інформацією, особливо про деталі ситуації на Донбасі», - сказав Єрмак.

За його словами, представники нунції Святого Престолу часто їздять на схід України, також є кілька програм Ватикану щодо допомоги населенню як на тимчасово окупованій, так і на підконтрольній Україні території.

Єрмак повідомив, що під час зустрічі з понтифіком Президент Володимир Зеленський обговорював ситуацію на Донбасі і долю нацгвардійця Віталія Марківа. «Я думаю, що це була дуже важлива зустріч, дуже важлива для України зустріч і думаю, що увага Ватикану і ту місію гуманітарну, яку може Святий Престол зіграти, він зіграє в тому числі і у врегулюванні конфлікту на Донбасі», - наголосив помічник Президента.

Єрмак додав, що запрошення відвідати Святий Престол Зеленському надійшло від Ватикану.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 лютого був з візитом у Ватикані, де пройшли зустрічі з Папою Римським Франциском і держсекретарем П'єтро Паролоном.