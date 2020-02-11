Оприлюднили закон про посилення захисту осіб з інвалідністю

Зміни до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності)" опубліковали в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

Текст закону також опублікований на сайті видання.

Як повідомляв Укрінформ, законом, зокрема, вносяться доповнення до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", що дозволить облаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, в тому числі до під’їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Законодавство доповнюється визначеннями, що досі відсутні у законодавстві, це - "засоби безперешкодного доступу до об'єктів" та "маломобільні групи населення".

Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування пропонується встановити Кабінету міністрів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Верховна Рада 16 січня ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності)" (0863). Президент підписав його 10 лютого.