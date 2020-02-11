Оприлюднили закон про посилення захисту осіб з інвалідністю
Текст закону також опублікований на сайті видання.
Як повідомляв Укрінформ, законом, зокрема, вносяться доповнення до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", що дозволить облаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, в тому числі до під’їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
Законодавство доповнюється визначеннями, що досі відсутні у законодавстві, це - "засоби безперешкодного доступу до об'єктів" та "маломобільні групи населення".
Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування пропонується встановити Кабінету міністрів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Верховна Рада 16 січня ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності)" (0863). Президент підписав його 10 лютого.