У польському Сеймі відбудеться виставка робіт Романа Сущенка

У польському Сеймі 12 лютого відкриється виставка малюнків кореспондента Укрінформу, колишнього бранця Кремля Романа Сущенка.

Про це повідомляє пресслужба нижньої палати парламенту РП.

“В середу, 12 лютого, о 13 годині (за київським часом) в головному холі Сейму за участю віцемаршалка Сейму Малгожати Госєвської та посла України в Польщі Андрія Дещиці відбудеться урочисте відкриття виставки “Мистецтво за ґратами”, на якій буде презентовано малюнки авторства Романа Сущенка – українського журналіста агентства “Укрінформ", колишнього політичного в’язня Кремля”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, малюнки створювалися упродовж 2016-2018 років, під час перебування журналіста в російській в’язниці.

Під час відкриття виставки автор розповість про свої малюнки, за яких обставин вони створювалися.

На відкритті виставки також буде представлено текст листа, адресованого політичним в’язням Кремля.

“Листи, які підпишуть учасники цієї події, буде надіслано кожному українському політв’язню, який перебуває у неволі в РФ”, - зауважили у Сеймі Польщі.

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Як відомо, Роман Сущенко перебував у російському полоні три роки. Малюнки Сущенка раніше вже демонструвалися на виставках у Києві, Брюсселі, Нью-Йорку, Варшаві, Парижі, Празі, Кишиневі та інших містах світу.