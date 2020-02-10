МОЗ засуджує ксенофобію через коронавірус щодо громадян Китаю

Прояви ксенофобії щодо людей азійської зовнішності неприпустимі, і українські ЗМІ мають протистояти цьому.

Про це заявив в.о. директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін на брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019nCoV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я звернувся би з таким проханням, щоб ЗМІ, перш за все, намагалися заспокоїти суспільство, громадськість і застосовували всі можливі засоби, щоб у нас не породжувалася певна ксенофобія щодо громадян Китаю, тому що ми вже маємо повідомлення з областей, де відмовляють таким особам навіть у поселенні в певні готелі. Це неприпустимо, і, насправді, основа будь-якого захисту - це спокій, раціональне мислення і певна доказова база”, - сказав Кузін.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах створили онлайн-петицію проти дискримінації громадян азійського походження та китайців через коронавірус.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 10 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 тис. 536, переважна більшість - у Китаї. Водночас, за останніми даними, 3281 особу виписано з лікарні після одужання.