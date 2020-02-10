Сьогодні визначать точний час вильоту літака з Китаю в Україну

Точний час вильоту літака з Китаю буде визначено сьогодні ввечері.

Про це на брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019-nCoV сказав в.о директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли усі технічні, логістичні деталі будуть пропрацьовані, МОЗ разом з Мінінфраструктури та ЦГЗ зробить офіційний анонс. Наразі є точкові повідомлення про точну дату, або точний час вильоту чи посадки такого рейсу. Ця інформація не є підтвердженою з нашого боку. Інформація про точний час вильоту або точний час посадки буде відома сьогодні лише після 17:30, це час позачергової наради, яка буде”, - сказав Кузін.

Стосовно того, який аеропорт прийматиме літак із Китаю, зазначив Кузін, то на цей час розглядається кілька алгоритмів, і все залежатиме від місця обсервації.

“Це може бути або термінал Борисполя, або інша область, інший аеродром”, - уточнив Кузін.

Він розповів, що у складі екіпажу літака буде 16 осіб, серед них 3 медичних працівники — лікар-епідеміолог, лікар-анестезіолог, медична сестра.

“Планується, що весь склад команди, який буде літати туди для потреб евакуації, використовуватиме одноразові костюми для біологічного захисту, і вони також будуть використовувати індивідуальні засоби захисту відповідно до керівництв ВООЗ”, - сказав Кузін.

Він поінформував, що пасажири пройдуть інструктаж з інфекційного контролю, під час польоту перебуватимуть у звичайних масках, яких, за словами Кузіна, достатньо. Також він відзначив, що у разі погіршення самопочуття когось із пасажирів є алгоритм його відсаджування від інших. Пасажири, яких евакуюють, проходитимуть подвійний температурний скринінг — перед посадкою в літак і перед прильотом в Україну.

Засобами захисту і одноразовими біологічними костюмами забезпечать водіїв транспортних засобів, які будуть перевозити пасажирів літака до карантинного закладу. Для цих цілей, за словами Кузіна, планується виділити два автобуси.

“Уся техніка, усе обладнання, яке буде використано для цього процесу, пройде дезінфекцію в посиленому режимі, вже через 3-4 години такий транспортний засіб або літак можна використовувати без будь-яких ризиків”, - сказав Кузін.

Він додав, що в літаку також буде проведена заміна повітряних фільтрів.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією посольства України у США, у зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну. З цією метою, Україною 11 лютого планується спеціальний чартерний рейс за маршрутом: м.Київ - м.Ухань (КНР) - м.Київ.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї. Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.