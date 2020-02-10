Шторм Ciara: посольство у Британії дало поради українцям

Посольство України у Британії порадило українцям бути обачними у зв'язку із штормом Ciara і попередило про обмеження руху на автомагістралях та затримки рейсів залізничного та повітряного сполучення.

Відповідні рекомендації оприлюднено на сайті українського диппредставництва.

"У зв’язку з потужним штормом Ciara, який обрушився на країни Європи, принісши сильний вітер і дощі, на території Сполученого Королівства оголошено жовтий (попереджувальний) рівень небезпеки. На багатьох автомагістралях обмежено рух через аварії або повалені дерева та електроопори. Можливі зміни у русі громадського транспорту, мають місце затримки рейсів залізничного та повітряного сполучення", - йдеться у повідомленні.

У посольстві поінформували, що у Великій Британії залишаються чинними близько 200 попереджень про повені. Синоптики очікують, що несприятлива погода зберігатиметься протягом тижня. Попередження про погодну небезпеку залишається чинним до середи, 12 лютого, зазначили у диппредставництві.

З огляду на це посольство рекомендує громадянам України, які перебувають у зоні ураження стихії, виявляти підвищену обачність, без нагальної потреби не залишати приміщень, уважно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації рекомендується негайно повідомляти аварійні та рятувальні служби Сполученого Королівства на екстрені номери: 112 або 999, а також інформувати Посольство за номером «гарячої лінії» +4475-53483628, адреса електронної пошти consul_gb@mfa.gov.ua .

Як повідомлялося, потужний шторм Ciara уразив Велику Британію, принісши з собою потужний вітер та дощі. У частині країни виник транспортний колапс.

Фото: @roadpoliceBCH