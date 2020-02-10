Зеленський підписав закон про посилення захисту людей з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності" № 473-ІХ, який Верховна Рада України схвалила 16 січня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що закон дає визначення понять «маломобільні групи населення» та «засоби безперешкодного доступу до об’єктів» і передбачає здійснення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати житло та навколишнє середовище до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності.

Згідно з законом, облаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення, зокрема до під'їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.