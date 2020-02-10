Зеленський підписав закон про посилення захисту людей з інвалідністю
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності" № 473-ІХ, який Верховна Рада України схвалила 16 січня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що закон дає визначення понять «маломобільні групи населення» та «засоби безперешкодного доступу до об’єктів» і передбачає здійснення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати житло та навколишнє середовище до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності.
Згідно з законом, облаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення, зокрема до під'їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.