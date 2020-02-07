Оскарження розміру прожиткового мінімуму: суд призначив дату розгляду

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження розміру прожиткового мінімуму на 2020 рік та призначив підготовче засідання на 5 березня.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження та призначив на 5 березня підготовче засідання у справі за позовом Станіслава Батрина щодо оскарження розміру прожиткового мінімуму на 2020 рік”, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що позивач просить ОАСК визнати протиправною бездіяльність уряду в частині незабезпечення проведення науково-громадської експертизи сформованого набору продуктів харчування, набору продовольчих продуктів та набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму на 2020 рік.

Також позивач просить визнати протиправними дії Кабінету міністрів зі встановлення розміру прожиткового мінімуму на 2020 рік.

Окрім того, Батрин просить визнати протиправними дії Кабміну із розробки та схвалення проєкту закону “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, його подання на розгляд та затвердження парламенту.

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Також серед позовних вимог зазначено – зобов’язати Кабмін вчинити дії щодо встановлення прожиткового мінімуму відповідно до законів України, а також розробити та подати на розгляд парламенту проєкт закону про внесення змін до Держбюджету-2020 з урахуванням вимог щодо встановлення прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів і гарантій.