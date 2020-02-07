В Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок — МОЗ
Про це заявив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає телеканал новин "24".
"В МОЗ України відбулася зустріч з головуванням заступника міністра Віктора Ляшка з виробниками та дистриб’юторами хірургічних масок, та їх постачальниками, оскільки можна спостерігати певний дефіцит на ринку, тому були обговорені певні заходи щодо розв'язання питання дефіциту на складах і в роздрібних мережах", – повідомив Скіпальський.
Нагадаємо: в Україні наразі немає жодного підтвердженого випадку зараження вірусом з Китаю, однак активно поширюється грип А (H1N1), який ще називають "свинячим грипом". З початку епідемічного сезону медики офіційно зафіксували смерть 15 людей від ускладнень хвороби.