В Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок — МОЗ

В Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок на ринку на тлі загострення епідемії грипу.

Про це заявив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає телеканал новин "24".

"В МОЗ України відбулася зустріч з головуванням заступника міністра Віктора Ляшка з виробниками та дистриб’юторами хірургічних масок, та їх постачальниками, оскільки можна спостерігати певний дефіцит на ринку, тому були обговорені певні заходи щодо розв'язання питання дефіциту на складах і в роздрібних мережах", – повідомив Скіпальський.

Нагадаємо: в Україні наразі немає жодного підтвердженого випадку зараження вірусом з Китаю, однак активно поширюється грип А (H1N1), який ще називають "свинячим грипом". З початку епідемічного сезону медики офіційно зафіксували смерть 15 людей від ускладнень хвороби.