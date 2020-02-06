Фігуранта справи про розтрату у нацпроєкті “Повітряний експрес”лишили під арештом

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту справи стосовно розтрати коштів “Нацпроєкту “Повітряний експрес”.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“На засіданні 5 лютого колегія суддів розглянула та задовольнила клопотання прокурора САП щодо продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою одному з обвинувачених у справі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході судового засідання судді долучили 2 томи матеріалів, наданих стороною обвинувачення.

Загалом у справі вже досліджено 5 із 76 томів матеріалів.

Наступне судове засідання призначено на 14 лютого 2020 року.

Як повідомлялося, у ВАКС слухається справа стосовно виконувача обов’язків директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проєкту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону», а також директора приватного підприємства. Їх звинувачують у заволодінні та розтраті 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом «Бориспіль» та містом Києвом.