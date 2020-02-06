Держспоживслужба: 25% шкільних меню не відповідає нормам

У 25% щоденних меню для дітей, складених у закладах загальної середньої освіти, виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування.

Про це повідомляє у четвер, 6 лютого, Держпродспоживслужба.

Як зазначається у повідомленні, у ході здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, у тому числі за організацією харчування дітей, спеціалісти Держпродспоживслужби здійснюють аналіз складених у закладах загальної середньої освіти примірних двотижневих та щоденних меню.

Так, у 2019 році Держпродспоживслужба розглянула майже 13,5 тис. примірників двотижневого меню, які надаються організаторами харчування до територіальних органів Держпродспоживслужби для їх узгодження на предмет виконання норм натурального харчування дітей. Близько 20% примірних меню не були погоджені та направлені на доопрацювання.

"При цьому у рамках зазначеної роботи спеціалісти Держпродспоживслужби аналізували щоденні меню-розклади для харчування дітей у навчальних закладах. Усього було опрацьовано майже 8 тис. таких меню, із них у 25% виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування", - йдеться у повідомленні.

Як заявила т. в. о. голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко 5 лютого на міжвідомчій нараді з питань організації харчування в школах, недотримання перспективних меню в закладах освіти спричинене, зокрема, обмеженим асортиментом харчових продуктів у закладах освіти.

Також, за даними державного санітарного-епідеміологічного нагляду, торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувалися лише на 64-83%.

У раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів, риби, м’яса (виконання норм харчування з основних продуктів тваринного походження забезпечено лише на 40-60%). Калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, рослина олія), внаслідок чого не дотримується необхідне співвідношення в харчуванні дітей біохімічних складових раціону (білки, жири, вуглеводи), що свідчить про нераціональне та незбалансоване харчування дітей.

Як зазначили у Держпродспоживслужбі, протягом 2019 року постійно проводився лабораторний контроль якості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, зокрема досліджено: 1778 проб готових страв на калорійність (відхилення у 11% проб); 6105 проб харчових продуктів за мікробіологічними показниками (відхилення у понад 6% проб); 593 проби харчових продуктів на якість термічної обробки (відхилення у 2,7% випадків); 7687 проб питної води за мікробіологічними показниками (відхилення у 15% проб).

Як наголосила Шевченко, Держпродспоживслужба тримає на постійному контролі питання належної організації харчування дітей у закладах освіти, дотримання питного режиму, додержання вимог санітарного законодавства. Так, постійно надаються рекомендації щодо складання тендерної документації для закупівлі харчових продуктів та надання послуг з харчування дітей щодо наявності експлуатаційного дозволу або державної реєстрації потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів у постачальників. Також вживаються заходи для покращення матеріально-технічної бази їдалень закладів освіти, стану організації харчування учнів та вихованців.

Крім того, за результатами паспортизації харчоблоків дитячих установ визначено першочергові заходи щодо зміцнення їх матеріально-технічної бази, покращення організації харчування дітей в організованих колективах та впровадження сучасних страв протягом 2020 року.

Цей напрямок визнано одним із пріоритетних у діяльності Держпродспоживслужби, йдеться у повідомленні.

Міжвідомча нарада з питань організації харчування в школах була організована з метою узгоджень та відпрацювання спільних заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади та на виконання Указу Президента України від 7 грудня 2019 № 894 "Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей", ініціативи першої леді Олени Зеленської та доручень Прем’єр-міністра України.