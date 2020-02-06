Канада добре розуміє суть Росії — Сенцов

На відміну від керівництва деяких європейських держав, канадців немає потреби переконувати у необхідності продовження тиску на Росію.

Про це за результатами свого візиту до Канади розповів кореспондентові Укрінформу Олег Сенцов.

“На щастя, тут немає таких проблем (як у Європі - ред.) й нікого не треба переконувати у необхідності продовження тиску на Росію. Вони все розуміють й займають тверду позицію”, - сказав Сенцов.

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За його словами, “дуже приємно, що є така країна, один з наших найбільш потужних та розуміючих союзників”.

Нагадаємо: колишній політв’язень Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов з кінця минулого тижня перебував у Канаді. Він спершу провів ряд зустрічей із діаспорою в Торонто, а потім прибув до Оттави, де поспілкувався із главою МЗС країни, прем’єром, віцепрем’єр-міністром, рядом депутатів та правозахисників. Окрім цього він взяв участь у двох громадських дискусіях та перегляді документального фільму “Процес”.