Законопроєкт про медіа пройшов комітет Ради

5 лютого Комітет Верховної Ради з питань свободи слова розглянув проєкт Закону "Про медіа" (№2693) і альтернативний до нього проєкт Закону "Про медіа в Україні" (№2693-1).

Про це повідомляє сайт ВР.

“За підсумками обговорення Комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного Комітету рекомендувати Верховній Раді України прийняти проєкт Закону «Про медіа» (№2693) у першому читанні за основу, а альтернативний – відхилити”, - йдеться в повідомленні.

Голова підкомітету з питань права громадян на інформацію й одна з авторів основного законопроєкту Тетяна Циба зазначила: "Це системний закон і він давно на часі, оскільки регулює питання, які досі не були врегульовані, наприклад онлайн і інтернет медіа. В тому числі, він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, надаючи можливість більше впливати на інформаційну політику держави й карати порушників. Також законопроєкт розв'язує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів".

Вона додала, що два законопроєкти майже на дві третини збігаються і розглядається можливість "після першого читання інтегрувати в єдиний законопроєкт все найкраще, що є в альтернативному".

Циба також підкреслила, що "немає протиріч між медіаринком, людьми які працюють в інформаційному просторі, і Комітетом, щодо законопроєкту там триває конструктивна робота".

Представники Національної спілки журналістів України, Національної асоціації українських медіа, Інституту масової інформації, Асоціації правовласників і постачальників контенту, інших організацій та журналісти висловили комітету ряд зауважень.

Широка дискусія розгорнулася навколо застосування санкцій до медіа і визначення критеріїв для їх призначення, розширення повноважень Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Представники журналістських об’єднань висловлювали застереження щодо можливих загроз свободі слова і цензури у разі ухвалення законопроєкту.

Більшість представників ЗМІ у своїх виступах пропонували відправити дані проєкти закону на доопрацювання, оскільки, після ухвалення у першому читанні, до проєкту не можливо буде внести структурні зміни, яких він, на думку журналістів, потребує.

Як повідомлялося, законопроєкт "Про медіа" (№2693), зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити в першому читанні цей законопроєкт, який складається зі 124 статей.

Фото: сайт ВР