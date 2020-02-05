На 100 вакансій в Офісі генпрокурора претендують 773 кандидати

Станом на 4 лютого 773 кандидати подали свої заяви на 100 вакантних посад в Офісі Генерального прокурора.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, інформує пресслужба відомства.

Він додав, що підготовка пакету документів, який мають надавати кандидати, непроста і займає багато часу, особливо заповнення декларації на сайті НАЗК. Тому прийом документів було продовжено до 9 лютого і кількість кандидатів очікувано збільшиться. Рябошапка підкреслив, що у команді Офісу чекають людей «не з системи», професійних та чесних юристів, нові обличчя.

Процес добору кандидатів є аналогічним до атестації прокурорів Генеральної прокуратури України для переходу в Офіс Генерального прокурора. Він включає тест на знання законодавства, тестування на загальні здібності і співбесіду (виконання практичного завдання та перевірку на доброчесність).

«Ми плануємо, що добір закінчиться протягом березня, після чого успішні кандидати матимуть можливість пройти стажування і з травня почати роботу в Офісі Генерального прокурора», - сказав Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня відповідного закону.

Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів ГПУ та створення Офісу генерального прокурора. Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори ГПУ. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.

Атестація працівників регіональних та місцевих прокуратур розпочнеться у 2020 році. Процедуру переатестації прокурорів планують завершити до 1 вересня 2020 року.

2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Добір на вакантні посади у відомство було оголошено 20 січня 2020 року.