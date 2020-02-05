У житло керівників двох департаментів НАЗК проникли невідомі

Голова НАЗК Олександр Новіков звернувся до Генерального прокурора Руслана Рябошапки та Голови Національної поліції Ігоря Клименка у зв’язку з посяганням на безпеку працівників Національного агентства.

Про це повідомляє сайт НАЗК.

"Інциденти сталися у ніч з 3 на 4 лютого. Невстановлені особи незаконно проникли в житло керівників двох департаментів НАЗК. Характер, час та інші обставини цих дій дають підстави стверджувати про високу вірогідність їх вчинення організованою групою з метою зовнішнього тиску на вказаних осіб у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків", - йдеться у повідомленні.

У своєму зверненні до керівників правоохоронних органів Новіков запропонував розглянути питання про об'єднання кримінальних проваджень за вказаними фактами та здійснення процесуального керівництва у них прокурорами Офісу Генерального прокурора України.

«Працівники НАЗК мають бути надійно захищені, для того щоб ефективно та доброчесно виконувати свої професійні обов'язки. Ми будемо вживати всіх заходів, щоб убезпечити працівників Національного агентства та їхні родини від тиску та протиправних посягань», – зазначив Новіков.

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У НАЗК зазначили, що відповідно до ст. 6 Конвенції ООН проти корупції Національному агентству гарантована необхідна незалежність з метою надання можливості виконувати свої функції ефективно й в умовах свободи від будь-якого неналежного впливу.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про запобігання корупції» службовці апарату Національного агентства, їх близькі особи та їхнє майно перебувають під захистом держави. Посягання на життя і здоров'я службовця апарату Національного агентства, їх близьких осіб, знищення чи пошкодження їхнього майна, погроза їм убивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.