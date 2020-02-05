Депутати вдвічі збільшили штрафи за лісові пожежі

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах)" (№ 1149).

Відповідне рішення підтримали 322 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою закону є вдосконалення норми КУпАП для запобігання вчиненню адміністративних правопорушень і вдосконалення відповідних санкцій.

Закон вносить зміни до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, за порушення вимог пожежної безпеки в лісах на громадян накладається штраф від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 грн) і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

А за дії, що призвели до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, передбачається накладення штрафу на громадян - від п’ятдесяти (850 грн) до ста неоподатковуваних мінімумів (1700 грн), а на посадових осіб - від шістдесяти (1020 грн) до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 2040 грн).

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону сприятиме підвищенню ефективності застосування норм КУпАП та призведе до зменшення вчинення зазначених правопорушень.

Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.