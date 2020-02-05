Депутати вдвічі збільшили штрафи за лісові пожежі

Депутати вдвічі збільшили штрафи за лісові пожежі

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах)" (№ 1149).

Відповідне рішення підтримали 322 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою закону є вдосконалення норми КУпАП для запобігання вчиненню адміністративних правопорушень і вдосконалення відповідних санкцій.

Закон вносить зміни до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, за порушення вимог пожежної безпеки в лісах на громадян накладається штраф від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 грн) і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

А за дії, що призвели до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, передбачається накладення штрафу на громадян - від п’ятдесяти (850 грн) до ста неоподатковуваних мінімумів (1700 грн), а на посадових осіб - від шістдесяти (1020 грн) до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 2040 грн).

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Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону сприятиме підвищенню ефективності застосування норм КУпАП та призведе до зменшення вчинення зазначених правопорушень.

Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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