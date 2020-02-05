Українцям подовжили термін безвізу до Монголії та Аргентини

Кабінет міністрів затвердив рішення щодо збільшення терміну безвізових поїздок українців до Монголії та Аргентини.

Як повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Тelegram, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

"Відтепер українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною до 90 днів протягом 180 днів без віз", - написав Гончарук.

За його словами, Кабмін затвердив два протоколи з урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення строку безвізового перебування громадянами України на територіях двох країн удвічі.

Раніше строк перебування становив 90 днів протягом 1 року.