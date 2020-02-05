Українцям подовжили термін безвізу до Монголії та Аргентини

Українцям подовжили термін безвізу до Монголії та Аргентини

Укрінформ
Кабінет міністрів затвердив рішення щодо збільшення терміну безвізових поїздок українців до Монголії та Аргентини.

Як повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Тelegram, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

"Відтепер українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною до 90 днів протягом 180 днів без віз", - написав Гончарук.

За його словами, Кабмін затвердив два протоколи з урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення строку безвізового перебування громадянами України на територіях двох країн удвічі.

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Раніше строк перебування становив 90 днів протягом 1 року.

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