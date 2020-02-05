Рада планує реформувати патентне законодавство

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)" (№ 2259).

Відповідне рішення підтримали 369 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Автори цього законопроєкту - заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук і голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький - прогнозують, що ухвалення документа забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі, прозорість процедур набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності, підвищить якість охоронних документів, забезпечить впровадження ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності.

Законопроєкт пропонує розширити перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона, передбачити можливість подання заявок в електронній формі, надати право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід, уточнити порядок надання додаткової охорони прав на винаходи, розширити перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі) та передбачити можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).

Запропонований проєкт закону шляхом зміни підходів до патентування корисних моделей створить передумови для активізації винахідницької діяльності в Україні, що призведе до поліпшення інвестиційного клімату в України, зазначається в пояснювальній записці.