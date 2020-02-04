Рада завернула на доопрацювання законопроєкт про “злодіїв у законі”

Рада повернула до комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання законопроєкт 2513 про зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

Відповідне рішення підтримали 268 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пропозицію відправити законопроєкт на доопрацювання висловив голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Законопроєкт доповнює статтю 28 "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" ККУ частиною п'ятою, визначивши, що злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням кількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі". Також у цій частині статті визначається поняття "злодій у законі".

Водночас статтю 29 "Кримінальна відповідальність співучасників" ККУ пропонується доповнити частиною шостою, що встановлює правила кваліфікації діянь, вчинених особою у складі або в інтересах злочинної організації чи злочинної спільноти. Зокрема визначено, що здійснювати кваліфікацію за статтею (частиною статті) Особливої частини Кримінального кодексу, яка передбачає вчинене особою діяння, і за відповідною частиною статті 255, 255-1 або 255-3 ККУ. При цьому покарання призначається з урахуванням правил, передбачених статтею 70 ККУ.

Передбачено також зміни до статті 43 "Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, злочинної організації чи злочинної спільноти" ККУ, що забезпечуватиме виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності злочинної спільноти.

Запропоновано нову редакцію статті 255 "Створення злочинної організації" ККУ, що покликана вдосконалити механізм притягнення осіб до кримінальної відповідальності за цією статтею.

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Також Кримінальний кодекс пропонується доповнити новими статтями, а саме: статтею 255-1 "Створення злочинної спільноти і перебування особи в статусі "злодій у законі", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою (частина перша) чи перебування особи в статусі "злодій у законі" (частина друга); статтею 255-2 "Звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій; статтею 255-3 "Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння в її проведенні або керівництво нею", що передбачає встановлення кримінальної відповідальності за організацію проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних організацій чи злочинних спільнот, а так само сприяння в її проведенні, або керівництво такою зустріччю (сходкою).

Статтю 256 "Сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності" ККУ пропонується викласти в новій редакції, передбачивши встановлення кримінальної відповідальності за вчинення діяння, передбаченого частиною першою цієї статті, службовою особою або повторно.

Як повідомляв Укрінформ, у першому читанні законопроєкт №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (ККУ) щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" Верховна Рада ухвалила 19 грудня 2019 року.