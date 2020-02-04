На Банковій порахували витрати на комуналку пенсіонерки, якій Брагар радив продати пса

На Банковій порахували витрати на комуналку пенсіонерки, якій Брагар радив продати пса

Укрінформ
Родина пенсіонерки, якій народний депутат Брагар запропонував оплатити комунальні послуги, продавши пса, має сплачувати не більше ніж 300-350 грн в місяць за комуналку.

Про це заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів сказала в ефірі "Свобода слова" на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми отримали інформацію про платіжки, які сплачує це домогосподарство, ця сім'я за комунальні послуги, і субсидії, які вона отримує. За інформацією, яку сьогодні надав уряд, ця родина із початку опалювального сезону отримала монетизовану субсидію у розмірі трохи більше ніж 3,5 тисячі гривень, що в середньому дозволило цій сім’ї платити не більше ніж 300-350 грн в місяць за комунальні послуги", - сказала Ковалів.

За її словами, Президент Володимир Зеленський ще у п’ятницю відреагував на цю ситуацію та доручив уряду розібратися із проблемою пенсіонерки.

“Ситуація, яка сталася із одним із депутатів "Слуги народу" у п'ятницю на одному з ефірів. Перш за все, я хочу вибачитися від імені нас усіх за такі необачні слова депутата “, - додала Ковалів.

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Як повідомлялося, народний депутат від партії "Слуга народу" Євгеній Брагар в ефірі телеканалу "112 Україна" запропонував пенсіонерці продати собаку, аби розрахуватися за комунальні послуги.

В ефірі одного з ток-шоу до студії зателефонувала жінка, яка поскаржилася на високу ціну газу. Депутат запитав, чи є у неї інше майно, чи ще хтось прописаний у неї вдома та чи має вона собаку. Адже, за його словами, рахунки можна сплачувати, якщо продати майно чи собаку.

Це висловлювання викликало бурхливу реакцію в соцмережах.

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