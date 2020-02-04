На Банковій порахували витрати на комуналку пенсіонерки, якій Брагар радив продати пса

Родина пенсіонерки, якій народний депутат Брагар запропонував оплатити комунальні послуги, продавши пса, має сплачувати не більше ніж 300-350 грн в місяць за комуналку.

Про це заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів сказала в ефірі "Свобода слова" на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми отримали інформацію про платіжки, які сплачує це домогосподарство, ця сім'я за комунальні послуги, і субсидії, які вона отримує. За інформацією, яку сьогодні надав уряд, ця родина із початку опалювального сезону отримала монетизовану субсидію у розмірі трохи більше ніж 3,5 тисячі гривень, що в середньому дозволило цій сім’ї платити не більше ніж 300-350 грн в місяць за комунальні послуги", - сказала Ковалів.

За її словами, Президент Володимир Зеленський ще у п’ятницю відреагував на цю ситуацію та доручив уряду розібратися із проблемою пенсіонерки.

“Ситуація, яка сталася із одним із депутатів "Слуги народу" у п'ятницю на одному з ефірів. Перш за все, я хочу вибачитися від імені нас усіх за такі необачні слова депутата “, - додала Ковалів.

Як повідомлялося, народний депутат від партії "Слуга народу" Євгеній Брагар в ефірі телеканалу "112 Україна" запропонував пенсіонерці продати собаку, аби розрахуватися за комунальні послуги.

В ефірі одного з ток-шоу до студії зателефонувала жінка, яка поскаржилася на високу ціну газу. Депутат запитав, чи є у неї інше майно, чи ще хтось прописаний у неї вдома та чи має вона собаку. Адже, за його словами, рахунки можна сплачувати, якщо продати майно чи собаку.

Це висловлювання викликало бурхливу реакцію в соцмережах.