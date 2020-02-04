СБУ затримала у "Борисполі" організатора схеми незаконного ремонту літаків

Контррозвідка СБУ затримала в аеропорту "Бориспіль" організатора схеми ремонту і технічного обслуговування військово-транспортних літаків однієї з африканських країн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У міжнародному аеропорту "Бориспіль" контррозвідка СБУ затримала організатора протиправної схеми із ремонту і технічного обслуговування військово-транспортних літаків однієї з африканських країн. Зловмисник перебував у розшуку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у листопаді 2018 року співробітники СБУ викрили фахівців одного з вітчизняних держпідприємств, які без дозволу Державної служби експортного контролю здійснили ремонт повітряних суден іноземної країни.

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Після оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), організатор оборудки – столичний комерсант ‒ утік до однієї з країн ЄС, де переховувався від українського правосуддя.

"Затримали втікача у зоні паспортного контролю міжнародного аеропорту "Бориспіль" після повернення в Україну. Наразі йому обрано запобіжний захід", - інформує СБУ.