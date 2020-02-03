Разумков закликав комітет Ради долучитися до боротьби з коронавірусом

Голова ВР Дмитро Разумков просить Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування долучитися до роботи щодо врегулювання ситуації з коронавірусом.

Про це Разумков заявив під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання, в першу чергу, до комітету з питань здоров'я нації. Це коронавірус. Сьогодні ним займаються по всьому світу, і Рада національної безпеки в Україні, і Міністерство охорони здоров'я. Я прошу всіляко долучитися вас до цього процесу. Якщо буде необхідно з боку Верховної Ради України - я думаю, що ми оперативної будемо врегульовувати та допомагати вирішувати такі питання", - зауважив Разумков.

Як повідомлялося, станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 випадки пневмонії, викликані вірусом 2019-nCoV, - летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.