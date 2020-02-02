Випадків зараження коронавірусом у світі вже 14 568 - МОЗ

Станом на ранок 2 лютого 2020 року у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-nCoV), зокрема й 305 смертельних випадків.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Сьогодні оперативний штаб МОЗ проведе чергове засідання з обговорення проєкту Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених новим коронавірусом (2019-nCoV)", - йдеться у повідомленні.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

“Підтверджено 155 випадків завезення нового коронавірусу за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції)”, - додали у МОЗ.

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Як повідомлялося, 30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла рішення про визнання ситуації з поширенням нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV) надзвичайною подією у сфері громадського здоров’я, що має міжнародне значення. Водночас ВООЗ не рекомендував вводити жодних обмежень на поїздки чи торгівлю з Китаєм та іншими країнами, в яких зафіксовано випадки нової короновірусної інфекції.