Випадків зараження коронавірусом у світі вже 14 568 - МОЗ
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Сьогодні оперативний штаб МОЗ проведе чергове засідання з обговорення проєкту Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених новим коронавірусом (2019-nCoV)", - йдеться у повідомленні.
В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.
“Підтверджено 155 випадків завезення нового коронавірусу за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції)”, - додали у МОЗ.
Як повідомлялося, 30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла рішення про визнання ситуації з поширенням нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV) надзвичайною подією у сфері громадського здоров’я, що має міжнародне значення. Водночас ВООЗ не рекомендував вводити жодних обмежень на поїздки чи торгівлю з Китаєм та іншими країнами, в яких зафіксовано випадки нової короновірусної інфекції.